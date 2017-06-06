Gözaltına alınan ünlü anketçi hakkında flaş gelişme

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Namık Kemal Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında Ankara´da gözaltına alınan araştırma şirketi Metropoll´ün sahibi Özer Sencar, dün Tekirdağ’a getirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sencar, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye gönderilmeden serbest bırakıldı.

Özer Sencar´ın sosyal paylaşım hesabı twitter hesabından, “Özer Sencar biraz önce serbest bırakıldı. İlgi gösteren ve sıkıntımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ve saygılarımızı sunarız. (Ailesi)” yazııl mesaj paylaşıldı.