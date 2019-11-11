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  3. 11 Kasım 2019 23:53

Gözaltına alınmıştı... HDP'li belediye başkanları tutuklandı !

Van’da terör örgütü PKK/KCK’ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan Halkların Demokratik Partili İpekyolu Belediye Başkanları tutuklandı.

Gözaltına alınmıştı... HDP'li belediye başkanları tutuklandı !
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Van'da haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı.
 
Emniyetten yapılan açıklamada, 8 Kasım’da “PKK/KCK terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamalarıyla gözaltına alınan İpekyolu ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Yacan ve meclis üyesi Kurt’un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındıYacan ve Kurt’un yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında İpekyolu Belediye Başkanlığı ve makam araçlarında da arama yapılarak suç unsuru olabilecek materyallere el konulduğu aktarılan açıklamada, “Her iki şüpheli bugün Van 1. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır” ifadesi kullanıldı.

İHA

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tutuklama , eş genel başkan , ipekyolu belediyesi
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