Gözaltındaki emekli amirallerden yeni açıklama

HKP’li avukatlar ve Eski YARSAV Kurucu Başkanı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu iki saat bekletilmelerinin ardından gözaltındaki amirallerle görüştü. Amiraller, hiçbir siyasi partiden destek görmediklerini dile getirdi.

Montrö Antlaşması'nın hedef alınmasına ve tekkede görüntülenen cüppeli amirale tepkilerini dile getirdikleri bildiriye imza attıktan sonra gözaltına alınan emekli amirallerle, HKP’li Avukatlar ve Eminağaoğlu 2 saat bekletilmelerinin ardından görüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yayımladıkları bildirinin ardından gözaltına alınan 10 emekli amiralle görüşmek için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Halkın Kurtuluş Partisi’ne (HKP) bağlı Halkçı Hukukçular ve Eski YARSAV Kurucu Başkanı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu içeriye alınmadı. HKP’li avukatlar ve Eminağaoğlu yaklaşık 2 saat Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü önünde bekletildi. 2 saatlik beklemenin ardından Halkçı Hukukçular Yurtsever Amirallerle görüştüler.

AMİRALLERDEN 'DESTEK' TEPKİSİ

Amirallerle yapılan görüşmenin ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklamalarda bulundu.

Amirallerle görüşen Kıran şu açıklamaları aktardı:

“Halkın Kurtuluş Partili Avukatlar olarak Montrö’ye sahip çıktıkları, Ordudaki irticai unsurlara karşı çıktıkları için gözaltına haksız olarak alınan 10 Amiralimizi ziyaret ettik. Kurtuluş Partili Avukatlar olarak; sonlarına kadar arkalarında olduğumuzu, vatansever yurtsever davranışlarının yerinde, yasal ve anayasal hakkın kullanılması olduğunu, buradan darbe çıkarılamayacağını bir kez daha kendilerine hatırlattık ve sonuna kadar onların destekçisi olacağımızı belirttik. Amirallerimizin kamuoyuna bir mesajı da şu; diğer siyasi partilerde hiçbir kimsenin bugüne kadar kendilerine destek anlamında avukat göndermediklerini, desteklemek için gelmediklerini belirttiler. Halkın Kurtuluş Partisi olarak; bu vatansever, yurtsever amirallerimize sahip çıkmak onların mücadelesine destek olmak bir siyasi parti olarak devrimci parti olarak görevimiz. Bu görevimizi de yerine getirdiğimiz için gururluyuz, onurluyuz. AKP’giller ne yaparlarsa yapsınlar halkımızın, toplumumuzun ortaçağcılığa, vatan satıcılığa karşı mücadelesine engel olamayacaklar. Ergeç onlar yenilecek biz kazanacağız. Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi Emperyalistler ve Yerli İşbirlikçileri yenilgiye uğratılacak. Zafer bizim olacak. Buna inancımız tamdır.”