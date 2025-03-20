Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni açıklama: ''Bu yolu yürüyeceğiz. Düşeriz kalkarız ama yürüyeceğiz''

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada "Bu yolculuğun varış noktası hukukun ve demokrasinin üstün olduğu Türkiye" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişiye ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatıldı. Soruşturmanın ardından İmamoğlu ve 87 kişi gözaltına alındı. 2 gündür gözaltında olan ve hala ifadesi alınmayan Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığı ile mesaj yayımladı.

Sözcü'de yer alan habere göre İmamoğlu avukatları aracılığı ile şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolculuğun varış noktası İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması değil, demokrasi ve hukukun üstün olduğu Türkiye'dir. Biz bu yolu yürüyeceğiz. Düşeriz kalkarız ama yürüyeceğiz. bu yolu da milletimizle beraber yürüyeceğiz"