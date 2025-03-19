  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni açıklama
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun yeni mesajını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri devam eden Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

Pehlivan, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var: “Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.'' ifadelerini kullandı. 

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu el yazısıyla mesaj gönderdiGözaltındaki Ekrem İmamoğlu el yazısıyla mesaj gönderdiGüncel

İLK MESAJI: "ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETİMİZE EMANETİM"

Öğle saatlerinde İmamoğlu'nun el yazısıyla yayımlanan mesajda, “Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a sonra milletimize emanetim. Saygılarımla” ifadeleri yer aldı.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın ünlü sokak röportajcısı gözaltına alındı! Sosyal medyanın ünlü sokak röportajcısı gözaltına alındı! Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını dizisinin finali sızdırıldı Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını dizisinin finali sızdırıldı İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale Türkiye'de ormanları ''dumansız yangın''lardan koruyacak ''mikro'' ordu kamerada! Türkiye'de ormanları ''dumansız yangın''lardan koruyacak ''mikro'' ordu kamerada! Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar
Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu! Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu! Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi belli oldu Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi açıklama: ''Buradan ayrılmıyorum'' Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi açıklama: ''Buradan ayrılmıyorum''