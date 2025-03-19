Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun yeni mesajını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

Pehlivan, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var: “Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.'' ifadelerini kullandı.

İLK MESAJI: "ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETİMİZE EMANETİM"

Öğle saatlerinde İmamoğlu'nun el yazısıyla yayımlanan mesajda, “Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a sonra milletimize emanetim. Saygılarımla” ifadeleri yer aldı.