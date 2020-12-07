Gözaltındaki Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri gerekçesiyle geçtiğimiz perşembe günü polis tarafından gözaltına alınan Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Savcılık, üç şüphelinin de serbest bırakılmasına karar verdi.





Rusya'dan Türkiye'de gözaltındaki Rus gazeteciler için açıklama



