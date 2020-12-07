  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Aralık 2020 16:15

Gözaltındaki Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınan Rus muhabir ve kameraman ile bir Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı serbest bırakıldı.

Gözaltındaki Rus gazeteciler serbest bırakıldı
A+ A-

İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri gerekçesiyle geçtiğimiz perşembe günü polis tarafından gözaltına alınan Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Savcılık, üç şüphelinin de serbest bırakılmasına karar verdi.

Rusya'dan Türkiye'de gözaltındaki Rus gazeteciler için açıklamaRusya'dan Türkiye'de gözaltındaki Rus gazeteciler için açıklama

 


 

 

DHA

gazeteci , üretim , türkiye , rusya , insansız hava aracı , iha
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM