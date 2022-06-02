Gözler altın ve dolardayken İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı

Özellikle, dolar ve altın başta olmak üzere döviz ile emtia piyasalarına yönelik yaptığı tahminler ve uyarılarla dikkat çeken para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş bu sefer "çok kazanacaklar" diyerek yükselişe geçen para birimini işaret etti.

Piyasalarda Türk Lirası'na karşı yükseliş tüm hızıyla sürerken Haziran aylarında gram altının yükseleceğini ve Temmuz ayında pik yapacağını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Euro için çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dolar ve altındaki yükseliş trendine Euro’da dahil olurken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten çok dikkat çeken bir Euro tahmini geldi.

Euro’nun kazandırma sürecine girdiğini ve dolara oranla daha fazla kazandıracağını belirten İslam Memiş, ‘Çok kazanacaklar’ diyerek Euro için kritik tarihi duyurdu.

Nisan ayındaki dalgalanmaları hatırlatan İslam Memiş, Mayıs ayından sonra sürekli olarak yükselişlerin gerçekleşeceğini dile getirmişti. Haziran ayını dinleme Temmuz ayını pik olarak değerlendiren Memiş, dolar kurunda kritik sürece girildiğini ifade etti. Altın ve dolar için direnç seviyelerini de açıklayan İslam Memiş, dolar için 16,60 seviyesini, gram altın içinse 1000 lira bandını gösterdi.

“DOLARDAN ÇOK DAHA FAZLA KAZANDIRACAK”

Elinde TL bulundurup yatırım yapmayanlar için uyarılarda bulunan İslam Memiş, al-sat dönemlerine dikkat çekerek Haziran ayının sonlarını beklemesine karşı uyardı. Elinde Euro ve Sterlin bulunan kişiler içinde değerlendirmelerde bulunan Memiş, Euro'nun kazandırma sürecine girdiğini ve dolara oranla daha fazla kazandıracağının altını çizdi. Sterlin içinse aynı tahminlerini yineleyen Memiş, Euro ve Sterlin'in uzun bir düşüşten sonra artık yükseliş trendine geçtiğinin sinyalini verdi.