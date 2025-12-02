  1. Anasayfa
Gözler Bahçeli ve MHP'li vekillerde: ''İBB davası TRT'de yayınlansın'' teklifi TBMM'ye geliyor

CHP, sanıkları arasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı bulunduğu İBB davası için bugün TBMM'ye "duruşma canlı olarak TRT'den yayınlansın" önergesi sunacak.

CHP, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınması için bugün önerge verecek.

Önerge kabul edilirse, "duruşmalar TRT’de yayınlansın" teklifi Genel Kurul’da görüşülebilecek.

 Teklife göre; sanığın, mağdurun ve suçtan zarar görenin rıza vermesi, ilgili mahkemenin de 'yayın yapılsın' yönünde karar alması halinde duruşmalar TRT üzerinden ve belirlenecek internet ortamlarından canlı yayımlanabilecek.

Bahçeli de destek vermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili bir soruya, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki aleniyet ve görüntü yasağı hükümlerini hatırlatarak, "183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir" karşılığını vermişti.

 

