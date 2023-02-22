Gözler TCMB'de! Ekonomistlerin faiz tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın (23 Şubat Perşembe) açıklayacağı faiz kararı öncesi ekonomistlerin tahminleri belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayı faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, şubat ayı faiz kararı 23 Şubat Perşembe günü açıklanacak.

Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne yönde olacak?

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

JP MORGAN: 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM OLABİLİR

Uluslararası finans kuruluşu olan JP Morgan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydan gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan depremlerin Türkiye ekonomisine etkisiyle ilgili bir rapor yayımladı. Depremin fiziki yapılara doğrudan hasar maliyetinin 25 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, raporda; TCMB'nin şubat ayında 100 baz puanlık indirime gideceği tahmin edildi.

MORGAN STANLEY DE AYNI GÖRÜŞTE

Merkezi New York’ta bulunan yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri ise Merkez Bankası'nın 23 Şubat tarihinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.