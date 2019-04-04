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  3. 04 Nisan 2019 20:51

Gözleri kapanan ''Kuyu'' hayata tutundu

Aydın'da hastalıktan gözleri kapanan ve vücudunda yaralar çıkan "Kuyu" isimli köpek iyileşti.

Gözleri kapanan ''Kuyu'' hayata tutundu
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Aydın'da, hastalıktan gözleri kapanan, vücudunun  tamamında yaralar bulunan ve bir kuyuda bulunduğu için "Kuyu" adı verilen köpek,  hayvansever Funda Küçük'ün çabasıyla sağlığına kavuşup hayata tutundu.

Efeler ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan ve gönüllü olarak sokak  hayvanlarına bakan banka çalışanı Funda Küçük, Kemer Mahallesi'nde gözleri  görmediği için kuyuya düşen ve her tarafında yaralar bulunan köpeğin ekipler  tarafından kuyudan çıkartılmasının ardından bakımını üstlendi.

Küçük, annesiyle 8 ay boyunca köpeğin tedavisini sürdürdü, köpekle  adeta bir bebek gibi ilgilenerek yeniden hayata döndürdü.

YENİDEN GÖRMEYE BAŞLADI

Tedavi süreci boyunca Kuyu'ya anne şefkati gösteren Funda Küçük,  yaptığı açıklamada, Kuyu'nun hayata dönmesi ve gözlerinin tekrar görmesinin  mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Köpeği ilk gördüğünde öldüğünü zannettiğini anlatan Küçük, "O kadar  kötü bir durumdaydı ki gözleri de görmüyordu. Kaç gün kuyuda kaldı, o haliyle  orada kaç gün yaşam mücadelesi verdi bilmiyoruz. Tek bildiğim geldiğinde  gerçekten bir tek canı vardı çıkmamış. Kan içindeydi. Yaşaması belki çok küçük  bir ihtimaldi ama mücadele etmekten vazgeçmedik." dedi.

Küçük, Kuyu'nun ilk zamanlar çok korktuğunu dile getirerek şunları  kaydetti:

"Yaşadığı travmadan dolayı çok agresif bir köpekti. Dolayısıyla  kendini korumak için sürekli saldırıyordu ve ısırmak istiyordu. Her kontrolü  yaklaşık üç saat sürüyordu. Derisi için özel losyonlar kullandık. Çok aşırı emek  verdik ama bu halini görünce hiçbir çektiğimiz çilenin artık anlamı kalmıyor.  Mutlu oluyoruz. Kuyu şimdi görmeye başladı ve çok sağlıklı. İmkansız diye bir şey  yoktur. Ben buna inanıyorum. Sadece mücadele etmekten vazgeçmeyin."

Kuyu dışında birçok hayvana baktığını belirten Küçük, tek isteğinin  Kuyu'yu sahiplenecek bir yuva bulmak olduğunu sözlerine ekledi.

AA

hayat , kuyu , köpek
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