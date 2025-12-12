Gram altın bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdı!

ABD Merkez Bankası FED'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın peşpeşe gelen faiz indirimi kararları sonrasında altın piyasaları haftanın son gününde bir anda hareketlendi. Altın fiyatları atağa kalkarken, gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise 150 baz puanlık politika faiz indirimlerinin ardından altın fiyatlarında dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Ons altının 4 bin 300 doları aşmasının ardından iç piyasada gram altında yukarı yönlü hareketlilik hız kazandı. Gram altın fiyatı spot piyasada 5 bin 910,18 lirayla zirve tazeledi. Böylelikle 2025 yılı genelinde gram altın yüzde 96,57, ons altın ise yüzde 60,91 kazanç sağlamış oldu. Ons altındaki yükseliş ve dolar kurunun Türk lirası karşısında rekor kırması ve değerlenmesi gram altının da tarihi zirvesini yenilemesine neden oldu. Gün içinde yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazanan gram altın, yıl boyunca gösterdiği güçlü performansını sürdürdü. Ons altın 2025’te yüzde 64 artışla 4 bin 381 dolara yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Gram altın yatırımcısına yıl genelinde yüzde 100’e yakın getiri sağladı. Saat 13:00 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum: Dolar: 42,69 TL

Euro: 50,12 TL

Sterlin: 57,14 TL



Ons altın: 4.319 Dolar

Gram altın: 5.919 TL

Çeyrek altın: 9.665 TL

Cumhuriyet altını: 39.722 TL



Gram gümüş: 87,71 TL



Bitcoin: 92.539 Dolar

Ethereum: 3.252 Dolar