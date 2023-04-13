Gram altın, Dolar, Euro, gümüş... Rekor üstüne rekor!
14 Mayıs seçimlerine 1 ay kala şahlanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yeni zirve yolculuğu tam gaz devam ediyor. İşte 13 Nisan Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için geri sayım hızlanmışken piyasalardaki endişe verilen seyir tüm hızıyla devam ediyor. Piyasaların beklediği ABD enflasyon rakamları dün belli olurkeni ABD'de mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi. Ülkenin enflasyonu aylık bazda da beklentilerin altında, yüzde 0,1 yükseldi. Geçtiğimiz ay aylık bazda yükseliş yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyordu.
Piyasaların yakından takip ettiği bu verilerin ardından döviz ve değerli metallerin de yükseliş hareketi hızlandı.
İşte piyasalarda son durum:
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 30 bin 72 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 249 Dolar'dan,
1.915 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.998 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 86,85 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,83 Dolar'dan işlem görüyor.
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