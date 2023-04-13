Gram altın, Dolar, Euro, gümüş... Rekor üstüne rekor!

14 Mayıs seçimlerine 1 ay kala şahlanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yeni zirve yolculuğu tam gaz devam ediyor. İşte 13 Nisan Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için geri sayım hızlanmışken piyasalardaki endişe verilen seyir tüm hızıyla devam ediyor. Piyasaların beklediği ABD enflasyon rakamları dün belli olurkeni ABD'de mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi. Ülkenin enflasyonu aylık bazda da beklentilerin altında, yüzde 0,1 yükseldi. Geçtiğimiz ay aylık bazda yükseliş yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyordu.

Piyasaların yakından takip ettiği bu verilerin ardından döviz ve değerli metallerin de yükseliş hareketi hızlandı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin Dünkü kapanışta Dolar 19,31 TL 'den, Euro 21,21 TL 'den, Sterlin 24,08 TL 'den, Japon Yeni ise 14,51 TL 'den işlem görmüştü. Bugün ise;



Güne 19,31 TL'den başlayan Dolar 19,32 TL 'den,

21,24 TL'den başlayan Euro 21,38 TL 'den,

24,15 TL'den başlayan Sterlin 24,25 TL 'den,

14,52 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,62 TL 'den işlem görüyor. Altın ve gümüş

Dünkü kapanışta Ons altın 2.007 Dolar'dan, Gram altın 1.246 TL'den, Çeyrek altın 2.102 TL'den, Cumhuriyet altın 8.642 TL'den, Gram Gümüş ise 15,61 TL'den işlem görmüştü. Bugün ise; Güne 2.018 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.042 Dolar 'dan,

1.253 TL'den başlayan Gram altın 1.269 TL 'den,

2.102 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.140 TL 'den,

8.642 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.816 TL 'den,

15,81 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 16,06 TL 'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 30 bin 72 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 249 Dolar'dan,

1.915 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.998 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,85 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,83 Dolar'dan işlem görüyor.