Gram altında tarihi rekor! 1.100 TL'ye koşuyor

Piyasalar haftanın ikinci gününe de hareketli başladı. Başta dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye'de AK Parti iktidarından gelen "enflasyon düşecek" açıklamalarına rağmen piyasaların Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından enflasyondaki düşüşün süreceğini belirterek, "Enflasyonu yüzde 20 seviyesine indirmekte kararlıyız. Herkes hesabını ona göre yapsın" demişti. Piyasalar yeni haftaya BDDK'nın bankaların döviz tutma yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle başlarken, gözler ABD Merkez Bankası FED'ten gelecek olan faiz kararında. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed son 4 toplantıda da üst üste 75’er baz puanlık faiz artışına giderek faizi 15 yılın zirvesine çıkarmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu gelişme piyasalarda pozitif tepki görürken, altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti. Eğer Fed beklendiği gibi faiz artış hızında yavaşlamaya giderse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir. Yatırımcıların gözü kulağı Fed’in faiz kararında olacak. ABD enflasyon rakamları açıklandı Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayında TÜFE yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti. ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyordu. Gram altın rekor tazeledi ABD enflasyon rakamlarının ardından rekor kıran gram altın 1.089 TL seviyesini aştı. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 18,64 TL'den başlayan Dolar 18,63 TL'den,

19,65 TL'den başlayan Euro 19,84 TL'den,

22,88 TL'den başlayan Sterlin 23,14 TL'den,

13,54 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,79 TL'den başladı. Dün, doların satış fiyatı 18,6460 lira, euronun satış fiyatı ise 19,6870 lira olmuştu. Altın ve gümüş Güne 1.783 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.815 Dolar'dan,

1.068'TL'den başlayan Gram altın 1.088 TL'den,

1.178'TL'den başlayan Çeyrek altın 1.750 TL'den,

7.071'TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.200 TL'den,

13,54'TL'den başlayan Gümüş ise 14,44 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise



güne 17.175 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.914 Dolar'dan,

1.272 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.339 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 79,16 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 79,64 Dolar'dan işlem görüyor.