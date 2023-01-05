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Gram altındaki yükseliş neden durdu ?

Gram altındaki yükseliş neden durdu ?
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Gram altın hafta boyunca yükselişini sürdürerek rekor tazeledikten sonra Fed tutanaklarının ardından soğuyan ons altının etkisiyle duruldu.

Altın fiyatları 2022 yılının son dönemlerinde başlattığı yükseliş hareketini 2023 yılında da sürdürerek yeni yıla hızlı bir başlangıç yapmıştı.

1.130 TL seviyesine kadar yükselen gram altın fiyatları ABD Merkez Bankası FED'ten dün gelen tutanaklar sonrasında duruldu.

Gram altın bugün saat 09:30 itibarıyla %0,04 düşüşle 1.117,45 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın %0,03 düşüşle ons başına 1.854,93 seviyesinden işlem görüyor.

COMEX altın vadeli işlemleri %0,05 artışla ons başına 1.859,90 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi ise %0,07 düşüşle 104,1911 seviyesinden işlem görüyor.

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