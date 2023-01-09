Gram altından yeni rekor! Dolar ve Euro da zirvede

Piyasalar yeni haftaya yine hareketli başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareket haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni yıla Türk Lirası karşısında döviz ve değerli metallerde yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. ABD'den gelen ekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret ederek Fed'in agresif faiz artışlarına devam etmesi beklentilerini artırmasıyla dolar/TL rekor tazelerken, dolar endeksi ise yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın, Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına dair beklentilerin artması sonrasında yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Altın fiyatları, perşembe günü ABD'den gelen güçlü istihdam verileri sonrasında bir miktar geri çekilme yaşamasına rağmen dolar/TL'nin desteğiyle yükselişe geçti ve gram altın yeni rekor seviyesine ulaşırken, ons altın ise yaklaşık yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. Kripto para piyasalarında da hafta sonu itibariyle yükseliş gözlemleniyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Haftayı 18,77 TL'den kapatan ve güne 18,77 TL'den başlayan Dolar 18,73 TL'den,

20,05 TL'den başlayan Euro 20,03 TL'den,

22,80 TL'den başlayan Sterlin 22,80 TL'den,

14,25 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,22 TL'den işlem görüyor. Cuma günü, doların satış fiyatı 18,7630 lira, euronun satış fiyatı ise 19,7210 lira olmuştu. Altın ve gümüş Haftayı 1.836 Dolar'dan tamamlayan ve güne 1.877 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.879 Dolar'dan,

1.132 TL'den başlayan Gram altın 1.132 TL'den,

1.821 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.820 TL'den,

7.494 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.489 TL'den,

14,50 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,55 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Güne 17.233 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.206 Dolar'dan,

1.312 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.308 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 79,54 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,74 Dolar'dan işlem görüyor.