Grev ilanı yapan TTB'den destek çağrısı

(TTB) yarın yapacağı bir günlük iş bırakma eylemi öncesi vatandaşlara, "Sizlerden, acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz" çağrısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında iyileştirmeyi öngören yasanın geri çekilmesi sebebiyle 15 Aralık’ta bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. TTB'nin resmi sitesinden çağrı ile vatandaşlardan da destek istendi.

"SERMAYEDEN YANA OLAN SAĞLIK POLİTİKALARINA SABRIMIZ TÜKENDİ"

TTB'den yapılan açıklama şöyle:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı ile çökertilen sağlık sistemi artık devam ettirilemez bir hal almıştır. Koronavirüs salgını hem sizlere hem de bizlere, mevcut sağlık otoritesinin toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık sisteminin artık sağlık değil sağlıksızlık ürettiğini uzun süredir dile getirmemize rağmen hiçbir adım atılmamıştır. Yaşanılan bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık nefes alamıyoruz. Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi.

"HIZLA GETİRİLEN VE AYNI HIZLA ÇEKİLEN YASA TASARILARINA İTİRAZIMIZ VAR"

Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var. Tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen, çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemez. Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için. Sağlık mücadelesinde yan yanayız. Toplumun sağlığı ancak sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir.

"15 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ G(Ö)REVDEYİZ"

Bu nedenle 15 Aralık Çarşamba günü g(ö)revdeyiz. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına devam edilecek; Covid-19 veya Covid-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek; poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir. Hastalarımızın sağlığını bizden daha iyi kimse düşünemez. Bugün g(ö)revimiz, daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için. Sizlerden, acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz. Bu eyleme vereceğiniz destek ile sağlıklı bir ülke için umudumuzu büyüteceğiz."