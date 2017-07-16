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  3. 16 Temmuz 2017 15:56

Gri listede aranan terörist öldürüldü

TSK, Diyarbakır Lice kırsalında gri listede yer alan sözde Kendal alan sorumlusu teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Gri listede aranan terörist öldürüldü
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice kırsalında icra edilen hava harekatı sonucu gri listede yer alan sözde Kendal alan sorumlusu bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, Diyarbakır Lice kırsalında 12 Temmuz 2017’de icra edilen hava harekatı sonucu ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristten birisinin arananlar gri listesinde yer alan sözde Kendal alan sorumlusu olduğunu açıkladı. Tunceli Pülümür’de keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada da bir teröristin silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

İHA

diyarbakır , gri liste , terör