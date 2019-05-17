Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yakalanan teröristlerden 'Rojbin Gaver Mizgin' kod adlı Raife Kutlak'ın 300 bin TL ödülle arandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 'Rojbin Gever Mizgin' kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edilmiştir."



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