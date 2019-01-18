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  2. Güncel
  3. 18 Ocak 2019 12:44

Gri listedeki terörist yakalandı

Hakkari Yüksekova'da, 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

Gri listedeki terörist yakalandı
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında yapılan operasyon neticesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

 

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