Grip olduğunuzu sanıyorsunuz ama...

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları 30 bini aşmışken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek grip olduğunu sanan vatandaşlara seslenerek "covid ihtimalini düşünün" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamalarda “Panik yok” dese de 11-17 Temmuz haftasında 96 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar yasak ve kapanmalar olmaması nedeniyle virüsten korunmak için en etkili yöntemin aşı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Risk grubundaysanız ve son aşı dozundan itibaren en az 6 aylık bir süre geçmişse; hemen gidin ve aşınızı yaptırın” derken Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek, grip benzeri semptomları yaşayanların PCR testi yaptırmaları gerektiğini kaydetti.



Prof. Dr. Özlü, virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğunu hatırlattı: “Artık yasaklar yok, kapatmalar yok, zorunlu maske kullanımı yok. Risk gruplarının kendini koruması gerekiyor. Diğer insanlarla mesafesini koruyacak, maskesini takacak, sosyal alanlarda ya bulunduğu ortamları havalandıracak ya da kapalı yerlere girmeyecek. Bunlara dikkat edecek ve mutlaka aşılarını güncelleyecek.”

Bayram sonrası vaka sayılarındaki artışlara işaret eden Prof. Dr. Özlü, "Araya bayram girdi. Bütün Türkiye'de ciddi bir trafik oldu. Çok uygun bir bulaşma ortamı oluştu. Şimdi bayram sonrası aile boyu hastalıklar başladı. Bunun önümüzdeki haftalar içinde giderek artacağını düşünüyorum. Virüs bizi terk etmedi” diye konuştu.

SEMPTOMLAR DEĞİŞTİ

Covid-19'un şu an nezle benzeri semptomlarla ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Tülek ise şöyle konuştu: “Şu an Covid-19 kaynaklı en sık gördüğümüz tablo, neredeyse bir nezle ya da hafif üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ilerlemesi. Grip benzeri semptomları yaşayanların kesinlikle Covid ihtimalini düşünmeleri ve PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Semptomları olan kişilerin 7-10 gün kadar maske kullanımını sürdürmesi çok önemli. Bu varyantla birlikte hastalığa ilişkin klinik bulgular değişti. Koku-tat alamama, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı gibi semptomlar çok azaldı.”