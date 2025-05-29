Grup Yorum şarkılarına ve videolarına erişim engeli

Youtube, Grup Yoruma'a ait şarkı ve videolara erişim engeli getirdi. Videolara erişmek isteyen kullanıcılar, ''Bu içerik, hükümetin yasal talebi nedeniyle bu ülkede kullanılamıyor'' uyarısıyla karşılaşıyor.

YouTube üzerinden Grup Yorum şarkılarına ve videolarına erişmek isteyen kullanıcılar, artık "Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Grup Yorum’a ait iki kanal tamamen erişime kapatılırken, bireysel kullanıcılar tarafından yüklenen yüzlerce video da artık izlenemiyor.

1985’te kurulan Grup Yorum hakkında bugüne kadar 400’den fazla dava açıldığı biliniyor.

Ancak grup bugünlerde, YouTube’daki içeriklerine Türkiye’den erişim engeli getirilmesiyle gündemde. 2006-2024 yılları arasında farklı kullanıcılara ait 56 ayrı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon görüntülenmeye ulaşan en az 454 video, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca "millî güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle engellendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan akademisyen ve dijital haklar savunucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Milyonlarca kez izlenen Grup Yorum videolarının Türkiye’den görünmez kılınması, YouTube’un sansür mekanizmasının bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ticari çıkarlar için özgürlükler feda ediliyor,” diyerek karara tepki gösterdi.