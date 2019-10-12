Grup Yorum'un avukatından Melih Gökçek'e ihtar

Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatına destek tweeti attı. Gökçek paylaşımında dalgalanan bir Türk bayrağı kullanırken videoda da Grup Yorum’un “Bir görüş kabininde” şarkısını kullandı. Gökçek paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

Grup Yorum üyelerinin özgürlüğüne kavuşması için mücadele eden Halkın Hukuk Bürosu da Gökçek’i kanunlara uymaya çağırdı.

Gökçek’in paylaşımını alıntılayan Büro, “İ. Melih Gökçek müvekkilimiz Grup Yorum’un Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre korunan Bir Görüş Kabininde isimli eserini izinsiz kullanmaktadır. Kendisini vekaleten ikinci kez uyarıyoruz, linkteki çeşitli davalara konu olabilecek paylaşımınızı yayından kaldırınız” ifadelerini kullandı.