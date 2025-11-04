  1. Anasayfa
Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bak, ''Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.'' ifadelerini kullandı.

Burs ve kredi başvurusu yapan adaylar, e-devlet üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor. 

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler e-Devlet’te yer alan "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay" ekranından taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebiliyor.

BURS NE KADAR OLACAK?

Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor.

2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

