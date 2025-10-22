  1. Anasayfa
  GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı; sadece 1 gününüz var!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ÖSYM tarafından ek kontenjanla veya özel yetenek sınavıyla ilk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler, yatay/dikey geçiş yapanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğrenim süresini aşan veya ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yarın ( 23 Ekim 2025 Perşembe günü ) saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor.

Ayrıca öğrenciler kayıt işleminin geçerli sayılabilmesi için ilk kayıt ücretini ödemesi de gerekiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek" ifadelerine yer verildi.

 

