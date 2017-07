GSM operatörlerinden 15 Temmuz jesti

Turkcell müşterilerine bugün geçerli olmak üzere 1.500 dakika ve 1GB internet hediye ederken, Vodafone 600 dakika konuşma, 1.000 SMS ve 1 GB mobil internet veriyor. 15 Temmuz’da âdeta seferberlik ilan eden Türk Telekom ise şebeke içi sınırsız dakika, yurt içi her yöne geçerli 1.000 dakika ve 5.000 SMS tanımladı

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayacak. Turkcell, bugün 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere 500 dakikası her yöne, 1000 dakikası BiP uygulamasıyla her yöne yapılan aramalarda geçerli toplam 1500 dakika ve 1 GB internet hediye ediyor. Vodafone ise tüm abonelerine 15 Temmuz 09.00 ile 16 Temmuz 09.00 arası geçerli olmak üzere ücretsiz şebeke içi 600 dakika konuşma, 1.000 SMS ve 1 GB mobil internet verecek. Aynı tarihlerde, anma program ve törenlerinin gerçekleştirileceği noktalarda Vodafone’lu abonelere ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacak.

Darbe gecesi 6 şehit veren Türk Telekom da mobil abonelerine gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri şebeke içi sınırsız dakika, yurt içi her yöne geçerli 1.000 dakika ve yurt içi her yöne geçerli 5.000 SMS tanımladı. Ayrıca Türk Telekom sabit internet kullanıcılarının 15 Temmuz’da yapacakları internet kullanımları Adil Kullanım Noktası’na (AKN) dâhil edilmeyecek ve AKN’yi aşmaları sebebiyle hız düşümü yaşayan abonelerin hızları, mevcut paket hızlarına yükseltilecek. Bunun yanı sıra büyük şehirlerdeki toplam 38 meydanda kurulan 4 binin üzerindeki Türk Telekom Wi-Fi noktasından iki gün boyunca internet kullanımı ücretsiz sağlanacak. Türk Telekom ev ve iş telefonu aboneleri ise 15 Temmuz’da gün boyu şehir içi ve şehirler arası ev ve iş telefonlarını dakika sınırı olmadan ücretsiz arayabilecekler. Buna ek olarak vatandaşlar ankesörlü telefonlardan 15 Temmuz’da 00.00-23.59 saatleri arasında ev ve iş telefonları ile sınırsız konuşabilecek. Türkiye’nin toplam 81 ilinde demokrasi nöbeti tutulacak meydanlarda bulunan 200’e yakın Türk Telekom bayisi de 15 Temmuz gecesi sabah kadar açık olacak. Bu noktalarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulup şarj gibi ihtiyaçları karşılanacak. Öte yandan Türk Telekom Müzik 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ne özel bir kategori hazırladı. ‘15 Temmuz’a özel 15 şarkı’ adıyla hazırlanan liste, milli duygulara hitap eden, birlik ve beraberliği vurgulayan şarkılardan oluşuyor.