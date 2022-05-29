Güçlü Consulting Kurucusu Deniz Güçlü Kimdir?

Güçlü Consulting kurucusu Deniz Güçlü, markalara ve şahıslara dijital pazarlama ve ürün satışı konusunda danışmanlık desteği sunuyor.

Dijitalleşmenin kariyer hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Güçlü, bu konuda Skype ve Zoom üzerinden dersler de vermekte. Aynı zamanda pandemi döneminin getirdiği zorluklar içerisinde kariyer hayatını şekillendiren Güçlü, halihazırda çalışmalarını kendi firması üzerinden sürdürüyor. Peki Deniz Güçlü kimdir?

Dijital Pazarlama ve Ürün Satışı Alanlarında Çalışmalarda Bulunuyor

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra dijital pazarlama ve ürün satışı konusunda kendisini eğiten Deniz Güçlü, kariyer hayatını bu alanlara göre belirlemiştir. Dijitalleşmenin markalar için önemli olduğunu, bu nedenle markalara bu alanda destek sunmakta bulunduğunu belirten Deniz Güçlü, aynı zamanda çeşitli platformlardan eğitimler de veriyor.

Online Eğitimler Veriyor

Markaların online satış sürecinde en iyi çalışmayı yapabilmesi için markalara danışmanlık hizmeti sunmakta ve Skype ile Zoom üzerinden verdiği eğitimlerle markaların bu alanda kendisini yetiştirmesine destek olmakta. Özellikle pandemi döneminde online eğitimlere yönelmiş ve markaların satış konusunda kendilerini geliştirmelerini sağlamıştır.

Güçlü Consulting ile Markalara Profesyonel Destek Sunuyor

Kariyer hayatının temelinde dijital ürün satışı ve pazarlama bulunan Deniz Güçlü, 2013 yılında Almanya’ya taşınarak çalışmalarına burada devam etmiştir. Çalışmalarını profesyonel bir zeminde sürdürmek istediği için de Güçlü Consulting adlı firmasını kurmuştur. Ayrıca genç ve uzman bir ekip oluşturarak marka ve şahıslara kurumsal bir çerçevede hizmet vermeye başlamıştır.

Pandemi Döneminde 1,5 Ayda 65.000 Euro Kazanç Elde Etti

Pandemi döneminin olumsuzlukları içerisinde evden çalışarak 1,5 ayda 65.000 Euro kazanan Deniz Güçlü, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek hizmet ağını geliştirmeye ve adını duyurmaya başlamıştır. Halihazırda güçlü bir ekip ile Güçlü Consulting firması adı altında faaliyetlerini sürdüren Güçlü, aynı zamanda eğitim vermeye devam etmektedir.

“Markaların doğru bir strateji ile reklam çalışmalarında bulunması oldukça önemli. Böylelikle kısa sürede markalarını tanıtma ve satış oranlarını arttırma şansı elde edebilirler. Açıkçası bu konularda markalara uzman desteği sunmaktan dolayı çok mutluyum. Çalışmalarımı profesyonel bir zeminde sürdürdüğüm için kendimi gururlu hissediyorum.”