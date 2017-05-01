Gülbeddin Hikmetyar Türkiye'de mi ?

Bir hafta önceye kadar BM'nin terör listesinde yer alan Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildiği ve bu durumdan ABD'nin de bilgisi olduğu iddia edildi.

Aydınlık gazetesinde yer alan haberde, Hizb-i İslami Partisi'nin lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın İstanbul'da olduğu iddia edildi. İstihbarat kaynakları, hasta olan Hikmetyar'ın Türkiye'den giden uçak ambulans ile geçen aralık ayının son günlerinde tedavi için İstanbul'a getirildiğini ve hala İstanbul'da bir hastanede kaldığını iddia etti.

'TALİMAT ERDOĞAN'DAN'

Aydınlık gazetesi, istihbarat kaynaklarına dayanarak, Hikmetyar'ın Türkiye'ye getirilmesi talimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verdiğini yazdı.

Talimatın ardından harekete geçen MİT'in Hikmetyar'ı Türkiye'ye getirmesi çalışmasına başladığı iddia edildi.

Sovyet müdahalesi sırasında Afganistan'da ABD'nin desteğiyle savaşı sürdüren Hikmetyar, El Kaide'yle ilişkisi nedeniyle BM tarafından terörist listesine eklenmişti.

Afgan hükümeti ve Hikmetyar'ın anlaşması sonucu geçen hafta BM, Hikmetyar'a yönelik yaptırımları kaldırıma ve terörist listesinden çıkarma kararı almıştı.

"ABD'NİN BİLGİSİNDE YAPILDI"

Hizb-i İslami Partisi Sözcüsü Haşmatullah Erşad, önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizb-i İslami Partisi'nin lideri Hikmetyar'ın nerede olduğunu belirtmeyerek üç hafta içinde Afganistan'da olacağını, ülkeye döndükten bir hafta sonra da başkent Kabil'e geleceğini söylemişti.

Aydınlık'a bilgi veren istihbarat kaynakları, Hikmetyar'ın Türkiye'ye getirilmesinde ABD'nin de bilgi sahibi olduğunu, Afganistan'ın yeniden şekillenmesi sürecinde ABD ve Türkiye'nin Hikmetyar'ı birlikte kullanacaklarını kaydetti.