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Gülbin Tosun hakkında suç duyurusu

Gülbin Tosun hakkında suç duyurusu

Antalya’da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun annesi FOX haber sunucusu Gülbin Tosun hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya’da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin’in anneni Derya Pınar, Serik ilçesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz sokak köpeklerinin toplatılmasını isteyerek, “Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok, işedikleri için kuruyor diktiğimiz ağaçlar. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar. Mezarda bile rahat yok mezarda” paylaşımında bulunduğunu belirtti.

FOX’ta hafta sonu ana haberleri sunan Gülbin Tosun’un kendisine yanıt olarak, “Senin peşindeyim, yarın geliyorum. Arsız sefil” yazdığını aktaran Pınar, gelen tepkiler üzerine Tosun’un paylaşımı sildiğini kaydetti.

Çok üzüldüğünü, büyük bir acıyla travma içerisinde olduğunu dile getiren Pınar, “Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı. Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim” diye konuştu.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Hayvansever bir aile olduklarını, sahipsiz köpeklere zarar verilmesini kesinlikle istemediklerini ifade eden Pınar, avukatı aracılığıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Gülbin Tosun hakkında ‘hakaret ve tehdit’ suçlarından şikayette bulunduklarını bildirdi.

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Etiketler gülbin tosun suç duyurusu fox tv acılı anne
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