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Güldür Güldür'de kendi taklidini izleyen Bakan Nebati bombayı patlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Güldür Güldür Show'da kendisinin taklit edildiği skecin fragmanını Twitter hesabından paylaşarak ''Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim'' dedi.

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında Sağlık Bakanı Fahreddin Koca'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin de yapıldığı bir skeç yayınlandı.

"GÜLDÜM AMA GÖZLERİMDEKİ IŞILTIYI GÖREMEDİM"
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu skecin fragmanını paylaşarak "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı.

SANSÜR İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ
Fragmanı daha önce yayınlanan skecin geçtiğimiz bölüm yayınlanması bekleniyordu. Skecin 305'inci bölümde yer almaması üzerine sansür iddiaları gündeme gelmiş ve Show TV ise Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine "Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür'ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

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Etiketler güldür güldür bakan nebati nureddin nebati show tv
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