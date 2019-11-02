Güle güle yağmurlar, hoşgeldin pastırma yazı! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre yağışlı hava yurdu etkiliyor ve yağışlı havanın etkisiyle beraber hava sıcaklıkları düşüyor. Dün yurdun batı kesimlerini etkileyen yağışlar bugün doğuya doğru kaydı. Tahminlere göre yarın yurdun kuzeydoğusunda yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Pazar günü ise hava sıcaklıkları yükselecek ve yağışlar sona erecek.

Türkiye yağışlı ve serin havanın etkisi altında, bazı şehirler sağanak yağışla mücadele ederken iki şehirden kar haberi geldi. Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü. Sivas'ta da havaların soğumasıyla birlikte akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Trabzon'da ise gün boyunca etkili olan sağanak, kanalizasyon ve dere taşkınlarına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ilk saatlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TURUNCU VE SARI UYARI

Meteoroloji, Artvin, Rize ve Trabzon için turuncu renkte uyarı verirken, Giresun, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan için ise sarı renkte uyarı verdi.

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.



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