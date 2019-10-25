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  3. 25 Ekim 2019 12:47

Gülen'in yeğeni gözaltında

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen İstanbul Beykoz'da gözaltına alındı. Gülen'in polislere sahte kimlik verdiği öğrenildi.

Gülen'in yeğeni gözaltında
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Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler Yenimahalle'de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına GBT sorgusu yapıldı. Kadının ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi. Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen olduğu anlaşıldı. Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi'ne sevk etti. Zeynep Gülen buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Şube ekiplerine teslim edildi.

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