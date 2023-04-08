Gülersen Kaybedersin'deki ''hükümet'' sorusu sosyal medyada gündem oldu

Youtube'da yayınlanan 'Gülersen Kaybedersin' programında sorulan "En az bir darbe, bir asrın felaketi, birkaç ekonomik kriz yaşayan hükümete ne denir?" sorusu ve yanıtı olay oldu.

Youtube'daki Soğuk Savaş kanalında yayınlanan "Gülersen Kaybedersin" isimli programın önceki gün yayınlanan bölümünde konuklara hükümetle ilgili sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu.

Ogeday Girişken, Buçe Buse Kahraman ve Dilara Aydın'ın konuk olduğu bölümde Boğaç Soydemir, Buçe Buse Kahraman'a, "En az bir darbe, bir asrın felaketi, birkaç ekonomik kriz yaşayan hükümete ne denir?" diye sordu.

Sorunun yanıtını soran Kahraman, "Güle güle" cevabını aldı. Programda yer alan katılımcılar ve ekip cevaba gülerek alkışladı.

Programda katılımcılar iki ekip haline birbirlerine sorular soruyorlar. Gülmenin yasak olduğu formatta karşı tarafı yanıtlarıyla daha çok güldüren takım yarışmayı kazanıyor.