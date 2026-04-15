Gülistan Doku cinayetinde şüphelilerin aynı araçta olduğu görüntüler ortaya çıktı

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle düzenlenen 7 ildeki operasyonların ardından şok bir gelişme yaşandı. Dosyaya yeni eklenen Plaka Tanıma Sistemi kayıtları, baş şüphelilerin olay gecesi aynı araçta olduğunu ve güzergahta 4 kez geçiş yaptıklarını kanıtladı.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.S. ve hakkında yakalama kararı çıkartılan arkadaşı U.A.'ın aynı araçta olduğu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ortaya çıktı. Doku'nun kaybolduğu geceye ait olan kayıtların daha önce dosyada olmadığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği öğrenildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen şüphelilerin sorgulanması sürerken gözaltında bulunan şüpheli M.S. ve hakkında yakalama kararı çıkartılan ABD'de bulunan arkadaşı U.A.'ın 5 Ocak 2020 günü aynı araçta olduğu PTS kayıtları ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu gece şahısların içerisinde bulunduğu aracın 2 gidiş 2 geliş şeklinde 4 kere PTS'ye takıldığı öğrenildi. Daha önce dosyada bulunmayan görüntünün Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği bildirildi. İHA