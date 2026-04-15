  3. Gülistan Doku cinayetinde şüphelilerin aynı araçta olduğu görüntüler ortaya çıktı

Gülistan Doku cinayetinde şüphelilerin aynı araçta olduğu görüntüler ortaya çıktı

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle düzenlenen 7 ildeki operasyonların ardından şok bir gelişme yaşandı. Dosyaya yeni eklenen Plaka Tanıma Sistemi kayıtları, baş şüphelilerin olay gecesi aynı araçta olduğunu ve güzergahta 4 kez geçiş yaptıklarını kanıtladı.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.S. ve hakkında yakalama kararı çıkartılan arkadaşı U.A.'ın aynı araçta olduğu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ortaya çıktı. Doku'nun kaybolduğu geceye ait olan kayıtların daha önce dosyada olmadığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği öğrenildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen şüphelilerin sorgulanması sürerken gözaltında bulunan şüpheli M.S. ve hakkında yakalama kararı çıkartılan ABD'de bulunan arkadaşı U.A.'ın 5 Ocak 2020 günü aynı araçta olduğu PTS kayıtları ortaya çıktı.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gece şahısların içerisinde bulunduğu aracın 2 gidiş 2 geliş şeklinde 4 kere PTS'ye takıldığı öğrenildi.

Daha önce dosyada bulunmayan görüntünün Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği bildirildi.

İHA

2 bin 504 yıl hapis cezası almıştı: Jet Fadıl yıllar sonra ilk kez görüntülendi
2 bin 504 yıl hapis cezası almıştı: Jet Fadıl yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi!
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi!
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 isim görevden uzaklaştırıldı!
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 isim görevden uzaklaştırıldı!
Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı
Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı
Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı!
Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı!
Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması
Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması
Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar!
Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar!
Bugüne kez tam 7 kez evlenen Seda Sayan'dan olay yaratan ilişki tavsiyesi
Bugüne kez tam 7 kez evlenen Seda Sayan'dan olay yaratan ilişki tavsiyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş'ın yıldız ismi Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı Beşiktaş'ın yıldız ismi Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı Sabri Sarıoğlu hakkında şok iddialar: 'Bana hastalık bulaştırdı, şiddet gördüm!" Sabri Sarıoğlu hakkında şok iddialar: 'Bana hastalık bulaştırdı, şiddet gördüm!" Türkiye'nin yerli kamikaza İHA'larından gövde gösterisi: 5'li sürü otonom olarak havalandı! Türkiye'nin yerli kamikaza İHA'larından gövde gösterisi: 5'li sürü otonom olarak havalandı! Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı! Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi! Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi yine yolda bıraktı! Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi yine yolda bıraktı! Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı! Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Gülistan Doku cinayetinde eski vali hakkında korkunç suçlama! Gülistan Doku cinayetinde eski vali hakkında korkunç suçlama! Siyasette büyük transfer günü: 2'si CHP'li 4 Belediye Başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Siyasette büyük transfer günü: 2'si CHP'li 4 Belediye Başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş Lvbel C5 konserindeki slogan krizi büyüyor! AK Partili isimden sert sözlere ünlü rapçiden ilk yanıt Lvbel C5 konserindeki slogan krizi büyüyor! AK Partili isimden sert sözlere ünlü rapçiden ilk yanıt Kısmetse Olur'un olaylı isminin festival pozları olay oldu! Değişimi herkesi şaşırttı Kısmetse Olur'un olaylı isminin festival pozları olay oldu! Değişimi herkesi şaşırttı Marmara Denizi'nde gece yarısı depremi: Üst üste ikinci sarsıntı Marmara Denizi'nde gece yarısı depremi: Üst üste ikinci sarsıntı Direksiyon başında uyuyan sürücü kaldırımdaki 3 yayaya çarptı! Direksiyon başında uyuyan sürücü kaldırımdaki 3 yayaya çarptı! Çöpe atılan bebeğin annesi 19 yıl sonra bulundu: ''Hamile olduğumu anlamadım'' Çöpe atılan bebeğin annesi 19 yıl sonra bulundu: ''Hamile olduğumu anlamadım'' Erdoğan'dan Netanyahu'nun küstah sözlerine ilk yanıt! Salonu coşturan sözler Erdoğan'dan Netanyahu'nun küstah sözlerine ilk yanıt! Salonu coşturan sözler