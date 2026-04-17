  3. Gülistan Doku'nun ardından Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da sil baştan!

Türkiye'nin kanayan yarası olan Gülistan Doku, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarında yeni bir dönem başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde kurulan özel bir ekibin tüm şüpheli kadın ve çocuk dosyalarını yeniden incelemeye aldığını duyurdu.

Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Başsavcılığı’nın attığı kritik adımlar, Türkiye’nin yıllardır sonucunu beklediği diğer şüpheli ölüm dosyalarını da hareketlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği Rabia Naz Vatan ve Rojin Kabaiş olaylarına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.

"Adalet Bakanlığı bünyesinde özel ekip kurduk"

Gerçek Gündem yazarı Seyhan Avşar’a konuşan Bakan Gürlek, sadece belirli dosyalarla sınırlı kalınmayacağını vurguladı. Bakanlık içinde kurulan özel bir heyetin, toplum vicdanını yaralayan faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarını tek tek mercek altına aldığını belirten Gürlek, "Sadece Gülistan Doku değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da titizlikle inceleniyor" dedi.

"Ucu kime dokunursa dokunsun"

Soruşturmaları yürüten başsavcıların arkasında olduklarını ifade eden Bakan Gürlek, kararlılık mesajı verdi:

"Böylesine hassas dosyalarda ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız. Faili meçhul hiçbir vaka bırakmamak üzerine titizlikle gideceğiz."

Dosyaların Geçmişi: Neler Yaşanmıştı?

Bakanlığın yeniden incelemeye aldığı dosyalar, Türkiye gündeminde uzun süre yer bulmuştu:

Rojin Kabaiş: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin, 2024 Eylül ayında kaybolmuş ve 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulunmuştu. Dosya halen "şüpheli ölüm" olarak takibini sürdürüyor.

Rabia Naz Vatan: 2018 yılında Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde ağır yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ailesinin hukuk mücadelesi yıllardır devam ediyor.

Gülistan Doku: Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için son dönemde başsavcılığın yürüttüğü çalışmalar hız kazanmış durumda.

Etiketler adalet bakanı akın gürlek Rabia Naz rojin kabaiş Gülistan Doku şüpheli ölümler faili meçhul özel ekip kadın cinayetleri soruşturma
