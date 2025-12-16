Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni perde: Oğlu da ifadeye çağrıldı

Yalova Çınarcık'ta yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasının ardından bu sefer de Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifadeye çağrıldı.

Yalova'da balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter, şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ayrıca teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı S.U., bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi.

Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, S.U. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı. Gülter'in Yalova Adliyesi'ne gelerek şikayetçi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Tuğberk Gülter'in müşteki sıfatıyla ifade verecek. Herhangi bir bilgisi olup olmadığı sorulacak. İfade vereceği tarih ise henüz netleşmedi.

DHA