  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni perde: Oğlu da ifadeye çağrıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni perde: Oğlu da ifadeye çağrıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni perde: Oğlu da ifadeye çağrıldı
Güncelleme:

Yalova Çınarcık'ta yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasının ardından bu sefer de Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifadeye çağrıldı.

Yalova'da balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

 Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter, şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ayrıca teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı S.U., bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi.

Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, S.U. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı. Gülter'in Yalova Adliyesi'ne gelerek şikayetçi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. 

Tuğberk Gülter'in müşteki sıfatıyla ifade verecek. Herhangi bir bilgisi olup olmadığı sorulacak. İfade vereceği tarih ise henüz netleşmedi. 

DHA

text-ad
Etiketler güllü güllü'nün kızı güllü'nün oğlu ifade ifadeye çağrıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirlerimiz belli oldu Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirlerimiz belli oldu Pahalıdan ucuza... İşte Türkiye'de satılan en uzun menzilli elektrikli otomobiller... Pahalıdan ucuza... İşte Türkiye'de satılan en uzun menzilli elektrikli otomobiller... Sosyal medyanın cesur fenomeni Umre'ye gitti, tesettüre girdi Sosyal medyanın cesur fenomeni Umre'ye gitti, tesettüre girdi İslam Memiş'ten hızlı düşen altın ve gümüş için kritik uyarı İslam Memiş'ten hızlı düşen altın ve gümüş için kritik uyarı Rıdvan Dilmen transfer bombasını patlattı: ''Lewandowski Süper Lig'e geliyor!'' Rıdvan Dilmen transfer bombasını patlattı: ''Lewandowski Süper Lig'e geliyor!'' İsmail Saymaz canlı yayında Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu test sonucu sonrası isyan etti İsmail Saymaz canlı yayında Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu test sonucu sonrası isyan etti Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli'' Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli'' Yılan balıkları Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı Yılan balıkları Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı Bir ilimiz buz kesti; her yer dondu, uçaklar bile iniş yapamadı! Bir ilimiz buz kesti; her yer dondu, uçaklar bile iniş yapamadı! Akaryakıtta bugünkü indirimin ardından bir indirim daha geliyor! Akaryakıtta bugünkü indirimin ardından bir indirim daha geliyor!
Kız öğrencilere öğremenlerinden mide bulandıran taciz: ''Kızım odasından ağlayarak çıktı'' Kız öğrencilere öğremenlerinden mide bulandıran taciz: ''Kızım odasından ağlayarak çıktı'' Hande Erçel'in sürpriz yatırımıyla ortaya çıktı; Türkiye'yi terk ediyor! Hande Erçel'in sürpriz yatırımıyla ortaya çıktı; Türkiye'yi terk ediyor! Korkunç olay! Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu! Korkunç olay! Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu! İçişleri Bakanı'ndan polislere müjde: Polis memurlarının çalışma saatleri değişiyor! İçişleri Bakanı'ndan polislere müjde: Polis memurlarının çalışma saatleri değişiyor! Adı af olmasa da teröristlere ''af gibi'' düzenlemelerin ayrıntıları belli oldu Adı af olmasa da teröristlere ''af gibi'' düzenlemelerin ayrıntıları belli oldu Oya Başar'dan Levent Kırca'nın ölümünden yıllar sonra gelen itiraf! Oya Başar'dan Levent Kırca'nın ölümünden yıllar sonra gelen itiraf! Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu! Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu! Ankara'da gizemli cisim paniği: Gökyüzünden düşen gizemli cisim aranıyor! Ankara'da gizemli cisim paniği: Gökyüzünden düşen gizemli cisim aranıyor! Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Son 14 erken genel seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı Son 14 erken genel seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı