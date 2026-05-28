Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevindeki son hali dikkat çekti

Geçtiğimiz 26 Eylül 2025 tarihinde dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken cinayet şüphesiyle tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in aylardır bulunduğu cezaevindeki son hali ilk kez ortaya çıktı.

Kaza İhtimali Çürütüldü, Cinayet Şüphesi Kesinleşti

İlk etapta trajik bir kaza veya intihar vakası olarak kayıtlara geçen olay, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturma sonucunda farklı bir boyut kazandı. Ön otopsi raporunda darp izine rastlanmamış olması kaza ihtimalini güçlendirse de, detaylı adli tıp raporu gerçeği değiştirdi. Raporda ünlü sanatçının kanında 3.53 promil alkol tespit edilirken, olay yerindeki bilirkişi incelemeleri düşüş şeklinin dışarıdan bir müdahaleye işaret ettiğini ortaya koydu.

Kan Donduran Tanık İfadesi: "Bacaklarından Tutup İtti"

Davanın seyrini değiştiren ve olayı resmi olarak "cinayet" kapsamına sokan en kritik gelişme ise olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun savcılığa verdiği ifade oldu. Ulu ifadesinde, korkunç gecede kızı Tuğyan'ın annesine bilerek fazla alkol içirdiğini, ardından çıkan tartışmada Güllü'yü bacaklarından tutarak açık pencereden aşağıya ittiğini iddia etti.

Yurt Dışına Kaçarken Yakalanmıştı

Hakkındaki yakalama kararı sonrası kayıplara karışan Tuğyan Ülkem Gülter, 9 Aralık 2025'te İstanbul'da valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığındayken emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanmıştı. Çıkarıldığı mahkemece 13 Aralık'ta tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan ise, annesinin deterjan nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek düştüğünü öne sürüp hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. Yargı süreci devam eden zanlının cezaevinden sızan son fotoğrafı, sosyal medyada infial yarattı ve binlerce kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.