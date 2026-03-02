  1. Anasayfa
  Gümüşhane-Giresun kara yolunda peş peşe heyelan

Gümüşhane-Giresun kara yolunda peş peşe heyelan

Güncelleme:

Gümüşhane - Giresun karayolu, iki noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Gümüşhane ile Giresun’u birbirine bağlayan kara yolunda dün sabah saatlerinden iki noktada heyelan oldu. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi Karaçukur Mahallesi mevkisi ile Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyü mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola aktı. Yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden açıldı.

DHA

