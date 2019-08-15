Gündeme bomba gibi düşen ''gazilere taciz'' iddiası

Sağlık Bakanlığı’na bağlanan GATA’da gazilerin, aynı bölümde birlikte tedavi gördükleri terör ve organize suç örgütü mensupları ile uyuşturucu bağımlılarının sözlü tacizine uğradıkları iddia edildi.

Diğer askeri hastanelerle birlikte Sağlık Bakanlığı’na devredilen GATA’nın Psikiyatri ve Rehabilitasyon kliniklerinde gazilerin, aynı bölümde birlikte tedavi gördükleri terör ve organize suç örgütleri mensupları ile uyuşturucu bağımlılarının sözcü tacizine uğradıkları iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Tanal’ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

- Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (GATA) Psikiyatri ve Rehabilitasyon kliniklerinde uyuşturucu bağımlıları, terör örgütleri ve organize suç örgütleri mensupları ile terör operasyonları sırasında gazi olan asker ve korucular aynı bölümlerde mi tedavi görmektedir?

- GATA’nın Psikiyatri ve Rehabilitasyon kliniklerinde terör ve organize su örgütleri üyelerinin, uyuşturucu bağımlılarının, kendileriyle aynı bölümde tedavi gören gazilere sözlü tacizde bulundukları, gazilere laf attıkları, hakaret ettikleri iddiası doğru mudur?

- GATA’da tedavi gören gazilerin, terör ve organize suç örgütü mensuplarının, uyuşturucu bağımlılarının sözlü tacizine uğradığına ilişkin sizlere iletilen herhangi bir şikayet var mıdır? Şayet bu yönde sizlere iletilen herhangi bir şikayet varsa ne tür işlemler yapılmıştır?

- Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi için getirilen uyuşturucu bağımlılarının, terör ve organize suç örgütü mensupların, gazilerle karşı karşıya gelmemesi için gerekli tedbirleri almayı düşünüyor musunuz?



