Güne acı haberle uyandık: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan P. Söz. Er Erkan Selçuk tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.