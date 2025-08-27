Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da deprem meydana geldi. Yerin 10.12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

4.2'LİK BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.29 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 9.07 km olarak ölçüldü.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

