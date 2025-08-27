  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı

Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı

Güncelleme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da deprem meydana geldi. Yerin 10.12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. 

4.2'LİK BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.29 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 9.07 km olarak ölçüldü.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler balıkesir deprem sındırgı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus! Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus!