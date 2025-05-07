  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Güneş Enerjisi Santrali mahalleyi ayağa kaldırdı

Güneş Enerjisi Santrali mahalleyi ayağa kaldırdı

Güneş Enerjisi Santrali mahalleyi ayağa kaldırdı
Güncelleme:

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kırsal Zeytinli Mahallesi'nde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine, mahalleli tepki gösterdi. Alanın ''mera alanı'' olduğunu iddia eden mahalleli iş makinelerine engel oldu. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, alanın mera vasfını çoktan kaybettiğini ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yeşilli Belediyesi, kırsal Zeytinli Mahallesi’nde yaklaşık 30 dönüm arazi üzerinde GES kurmayı planladı. Yaklaşık 7 yıl önce başlanan projenin onaylanmasıyla bölgeye iş makinelerinin geldiğini gören mahalleli, yeterince bilgilendirilmediklerini ve GES'in kurulması planlanan alanın mera olduğunu iddia edip, duruma tepki gösterdi. İş makinelerinin önünde durarak çalışmaların yapılmasına izin vermeyen mahalleli, Yeşilli Belediyesi önünde de eylem düzenledi. Gerginliğin tırmanması üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında iddiaların gerçeği yansıtmadığını, 7 yıldır mahalleleri sürekli bilgilendirdiklerini, proje kapsamında tahsis edilen 100 dönüm arazinin yüzde 60'ını geri verdiklerini, şu an sadece ellerinde kalan taşlık alandaki 30 dönüm üzerinde GES'in kurulacağını söyledi. Demir, projenin tamamen devlet ve belediye iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade ederek, "Mahallelerimize bedava elektrik sağlamak için GES projesini hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Santralin yeri tamamen bakanlık ve uzman ekiplerin yaptığı etüt çalışmaları sonucunda belirlendi. En uygun alan Zeytinli bölgesi olarak tespit edildi. Bu projenin ruhsatını devlet verdi, sahibi de devlettir, Yeşilli Belediyesi'dir. Burada ne bir şirket, ne taşeron, ne de şahıs var. Alan mera alanı da değildir. ÇED raporu, mera komisyon kararları, zemin etütleri ve 21 kurumun görüşleri alınmıştır. Her sorunuza belgeli cevap vermeye hazırım" dedi.

'TAMAMEN KÖYLÜNÜN YARARINA ENERJİ ÜRETEN BİR TESİSTİR'

Demir, projeyle mahallelilere ücretsiz elektrik sağlanacağını ifade ederek, "Kimse aramıza fitne sokmasın, kardeşliğimizi bozmasın. Zeytinli dün olduğu gibi bugün de bizim kardeşimizdir. 30-40 dönüm arazi için asla kardeşlerimi karşıma almam. Bu tesiste bekçi, güvenlikçi ve çalışanlar Zeytinli’den olacak. Hiçbir işlem mahallelinin rızası dışında yapılmayacak. Ancak tehdit ederek, bağırarak bu projeyi engelleyemezler. Biz konuşarak, uzlaşarak çözüm buluruz. Yanlış varsa oturur konuşuruz. Biz düşman değil, akrabayız. Bu tesis fabrika, şantiye, çöp merkezi ya da hayvan barınağı değil. Tamamen mahallelinin yararına enerji üreten bir tesistir. Mahallelimiz, bahçesini sulamak için bu enerjiden yararlanacak. Elektrik kesintilerini önleyecek, köylere bedava elektrik sağlayacak. Kimsenin arazisini satmıyoruz” diye konuştu. 

DHA

text-ad
Etiketler güneş enerjisi santrali Mardin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki kez kanseri yenmişti... Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi İki kez kanseri yenmişti... Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi Devlet Bahçeli'den 99 gün sonra bir ilk! Devlet Bahçeli'den 99 gün sonra bir ilk! İBB soruşturmasında bir tutuklama daha: Ünlü iş insanı tutuklandı! İBB soruşturmasında bir tutuklama daha: Ünlü iş insanı tutuklandı! Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi Otoyolda ters yönde kafa kafaya cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Otoyolda ters yönde kafa kafaya cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor! Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor! İstanbul'da genç kadından eski sevgilisine kan donduran tuzak! İstanbul'da genç kadından eski sevgilisine kan donduran tuzak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı hesapladı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı hesapladı Uzmanı gram altın için hedef verdi: ''Bu fiyatın altına düşeceğini tahmin etmiyorum'' Uzmanı gram altın için hedef verdi: ''Bu fiyatın altına düşeceğini tahmin etmiyorum'' Bağırsak bakterilerini değiştirip tam 6 farklı kanser türüne yol açıyor! Bağırsak bakterilerini değiştirip tam 6 farklı kanser türüne yol açıyor!
Araç sahiplerine güzel haber: Beklenen indirim geldi; koşun depoları doldurun! Araç sahiplerine güzel haber: Beklenen indirim geldi; koşun depoları doldurun! Ünlü sunucudan olay iddia: ''Cumhurbaşkanımız işten attırmış beni'' Ünlü sunucudan olay iddia: ''Cumhurbaşkanımız işten attırmış beni'' Atatürk'e Çanakkale'de sunulan rapor yıllar sonra ortaya çıktı Atatürk'e Çanakkale'de sunulan rapor yıllar sonra ortaya çıktı Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir! Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir! Haberlerde gördüğü yanan araçtan etkilenen öğretmen ''Parkcim''i üretti... Haberlerde gördüğü yanan araçtan etkilenen öğretmen ''Parkcim''i üretti... Dünyanın 2 nükleer gücü birbirine girdi: Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Dünyanın 2 nükleer gücü birbirine girdi: Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! AFAD Türkiye'nin güncellenmiş son deprem haritasını yayınladı AFAD Türkiye'nin güncellenmiş son deprem haritasını yayınladı Yandaş medyanın manşetinde Erdoğan hakkında olay iddia Yandaş medyanın manşetinde Erdoğan hakkında olay iddia İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ''Cumhurbaşkanı'na hakaretten'' tutuklandı İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ''Cumhurbaşkanı'na hakaretten'' tutuklandı Define avcılarının kaçak kazısı 2 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı Define avcılarının kaçak kazısı 2 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı