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  3. 21 Mart 2020 09:02

Güneşe aldanmayın; yağışlı hava geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde ise hafif kar yağışlı bir hava bekleniyor. İstanbul'da pazartesi ve salı yağış bekleniyor.

Güneşe aldanmayın; yağışlı hava geri dönüyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da pazartesi ve salı yağış bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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