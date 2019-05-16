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  3. 16 Mayıs 2019 20:11

Güneşli havaya aldanmayın ! Meteoroloji'den yeni uyarı

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki bazı illerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güneşli havaya aldanmayın ! Meteoroloji'den yeni uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey,  iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun  kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in  iç kesimleri ile Gümüşhane,  Bayburt ve Erzincan çevrelerinde aralıklı ve yerel  olmak üzere  sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz kıyılarında gece ve  sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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