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  3. 15 Ekim 2020 20:41

Güneşli havaya veda edin! Hafta sonu yağış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak. Yağışla birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüşe geçecek.

Güneşli havaya veda edin! Hafta sonu yağış geri dönüyor
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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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