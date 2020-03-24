Güney Kore koronavirüsü nasıl yendi ?

Çin’den sonra en çok koronavirüs vakasının olduğu ülke olan Güney Kore ülkede geniş tedbirler alarak virüsü yenmeyi başardı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından mücadelede örnek gösterilen Güney Kore’de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon süreci anlattı

Güney Kore’de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak ülkesinin koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı. Kwon “Koronavirüs bize geldiğinde ne olduğunu tam bilemiyorduk. Çin’in gerçekleri söylemediğini düşünüp endişelendik. 30. Vakaya kadar kontrolü tutuyorduk ama 31. vaka nereye gittiğini sakladığı için birden bin kişiye kadar vaka sayısı çıktı . Devletin bize duyurduğu bilgilere güvenip her şeyi açık tuttuk.

Devlet daha çok semptom görüyorsanız hemen doktora gitmememizi tavsiye etti. 2. Ve 3. günde gitmemizi tavsiye etti. Devlet her gün yaşananları harita üzerinde gösterdi. Okulumuz kapalı dersler uzaktan yapılıyor.

Bence insanlar çok korktuğu için kendileri önlem aldı. İnsanlar dolaşmadığı için uçuşlar çok az ve bu durum bizi biraz etkiledi. Herkes salgını çok önemsedi. Başka şeyleri de düşünüyoruz sadece bu durumu düşünerek kendimizi mutsuz etmiyoruz.



İnsanlar hastalandığı zaman nereye gittiğini ve hangi kişilerle görüştüğünü paylaştı.

Devlet semptom görürseniz birkaç gün kendiniz izleyin eğer hala görüyorsanız hastaneye gidin dediler. Sonuç pozitif çıkarsa para almadan tedaviye başlıyorlar.

Başarılı olduk çünkü testler çok ciddiye alındı ülkede yeni açılan 600 tane test merkezi var. Her gün 20 bin test yapılıyor ve insanlar korkuyor. Sokağa çıkmıyoruz.” dedi.