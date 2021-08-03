Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre günlük vaka sayısı 25 binlere dayandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 3 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 256 bin 163 testin sonucuna göre 24 bin 832 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 6 bin 243 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 126 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.