  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı: İşte son 24 saatin korona tablosu

Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı: İşte son 24 saatin korona tablosu

Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre günlük vaka sayısı 25 binlere dayandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 3 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 256 bin 163 testin sonucuna göre 24 bin 832 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 6 bin 243 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 126 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler vaka vaka sayısı koronavirüs vaka sayısı25 bin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli ''#HelpTurkey''in şifresini çözdü(!) Meğer şifreli bir mesajmış...
Yangınla mücadelede 7. gün: Bir ilde daha yangın çıktı
Songül Karlı güzel görünmek için...
''HelpTurkey'' çağrılarının ardından Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama
Ünlü oyuncudan üzücü haber: Beyninde tümör tespit edildi
Teşkilat dizisine iki bomba transfer
Gündoğmuş'ta alevler durmak bilmiyor: İlçeye giriş kapatıldı
Hatırladığınız Bodrum'u unutun! Kahreden görüntüler az önce geldi
11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan THK'nın yangın uçakları için açık çağrı
Korkutan araştırma: Koronavirüs en uzun korona hastasında 40 kez mutasyona uğradı