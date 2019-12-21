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  3. 21 Aralık 2019 20:02

Günün acı haberi akşam geldi: 2 evladımız şehit düştü!

19 Aralık'ta Hakkâri Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan asker, bugün şehit oldu. MSB, Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile rahatsızlanan askerin de şehit olduğunu açıkladı.

Günün acı haberi akşam geldi: 2 evladımız şehit düştü!
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Milli Savunma Bakanlığı, 19 Aralık’ta Hakkâri Çukurca’da yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 19 Aralık 2019 tarihinde Hakkâri Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

RAHATSIZLANAN ASKER ŞEHİT OLDU

MSB’nin açıklaması şu şekilde:

* Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

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