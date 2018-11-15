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  3. 15 Kasım 2018 23:06

Günün en acı haberi... Yanarak öldü

Samsun'da biz evde çıkan yangında dizlerinden ameliyat olduğu için yürüteçle dolaşan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Günün en acı haberi... Yanarak öldü
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Samsun'da bir evde çıkan yangından dizlerinden ameliyat olduğu için yürüteçle dolaştığı öğrenilen yaşlı kadın alevlerden kaçamayarak oturduğu kanepede evle birlikte yanarak hayatını kaybetti.
 
Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Cankaya'ya (75) ait tek katlı evde yangın çıktı. Evin tavanının plastik aksam olması üzerine alevler evi tamamen sardı.

Bu sırada evdeki kanepede oturan ve dizlerinden ameliyat olduğu için yürüteç yardımıyla yürüdüğü öğrenilen Hüseyin Cankaya'nın eşi Saadet Çankaya (75) alevlerden kaçamayarak oturduğu kanepede evle birlikte yanarak can verdi.Yangın ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaparken, hayatını kaybeden yaşlı kadının eşi Hüseyin Cankaya, "Evde oturuyordu. Soba da yanıyordu. Odun almak için evden çıktık ve ev yanmaya başladı. Evimiz yansın önemli değil hanıma bir şey olmasın. Biz çadır kurar, çadırda da yaşarız" diye feryat edip gözyaşı döktü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

6 kızı olduğu öğrenilen yaşlı kadının kızları ve torunları yangın mahalline gelip gözyaşı döküp sinir krizi geçirdiler.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor.

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