Erdoğan'ın uçağında hareketli anlar
Erdoğan'ın uçağında hareketli anlar
İstanbul'un yanı başında bugün çekildi !
İstanbul'un yanı başında bugün çekildi !
Arjantin'de sempozyum Ermeniler tehdit edince iptal oldu
Arjantin'de sempozyum Ermeniler tehdit edince iptal oldu
Çin dişini gösterdi ! ABD'ye savaş uyarısı
Çin dişini gösterdi ! ABD'ye savaş uyarısı
Yunanistan şaşırttı ! FETÖ'cülere operasyon
Yunanistan şaşırttı ! FETÖ'cülere operasyon
TSK'dan zafer açıklaması: Afrin'de tüm köyler kontrol altında
TSK'dan zafer açıklaması: Afrin'de tüm köyler kontrol altında
Vergi borcu olanlara 60 aya kadar vade müjdesi
Vergi borcu olanlara 60 aya kadar vade müjdesi
Şoke eden aile sırrı: Üvey kızından çocuğu varmış !
Şoke eden aile sırrı: Üvey kızından çocuğu varmış !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Mart 2018 17:44

Günün kahramanı ! Faciayı önledi...

Şanlıurfa'da okul yolu üzerindeki bombayı farkedip polislere haber veren temizlik işçisi faciayı önledi.

Günün kahramanı ! Faciayı önledi...
A+ A-

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, belediye temizlik işçisi Mehmet Mengi'nin dikkati sonucu, yola tuzaklanan el yapımı parça tesirli bombabulunarak, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik görevlisi Mehmet Mengi, sokak üzerinde temizlik yaptığı sırada Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi yolu üzerinde, kablolara sarılı telsizi ve paketi fark etti.

Bunun üzerine çevredeki parkta oynayan çocukları bölgeden uzaklaştıran Mengi, polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, düzeneğin tank mayınıyla güçlendirilmiş bomba olduğu tespit etti. Bölgede alınan önlemin ardından  el yapımı parça tesirli bomba, fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, bombanın öğrenci giriş ve çıkışları sırasında veya polislerin ihbar üzerine bölgeye geldiği sırada patlatılacağı yönünde bilgilere ulaştı. İmha edilen bombanın parçaları incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis bombayı okul yoluna bırakan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

DHA

kahraman , okul yolu , bomba , facia , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM