Güpegündüz bir kadın cinayeti daha! ''50 kez şikayet ettik'' diye feryat etti!

Aksaray’da bir kadın sokak ortasında eşi tarafından öldürüldü. Annesini kaybeden genç kız "50 kere şikayet ettik, 50 kere, hepinizin Allah belasını versin" diyerek feryat etti.

DHA’nın haberine göre Eşref A., işe gitmek için evden çıkan eşi Yemen A.’yı sokakta silahla vurdu. Eşref A., silah sesi üzerine mahalleye giden polislerin üzerine de ateş açtı; polislerin karşı ateşinde yaralandı.

Karı koca, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çift müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘Annem yaşıyor mu, yaşasın ne olur annem’

Silah sesleriyle uyanan kadının genç kızı ise aşağıya indiğinde annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Göz yaşları içinde feryat eden genç kız “Annem yaşıyor mu? Yaşasın ne olur annem. 50 kere şikayet ettik, 50 kere, hepinizin Allah belasını versin” diye haykırdı.